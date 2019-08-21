Шепелев объявил важную новость: Самое интересное только начинается

Дмитрий Шепелев выступил с сообщением. Популярный телеведущий отмечает важную дату.

В последнее время Дмитрий Шепелев невероятно активен в Instagram. Ведущий скандальной передачи "На самом деле" на Первом канале делится подробностями частной жизни, откровенно рассказывая о провалах и достижениях.

Среди прочего шоумен объявил радостную новость: "В сентябре исполняется десять лет, как я переехал в Москву, представляете?!" По словам Шепелева, история вышла забавная.

"Тогда я жил и работал в Минске и Киеве – неделю тут, неделю там. Это длилось лет пять или шесть. Подустав от поездов, я принял решение осесть на Украине. Собрал вещи, простился с родителями, поехал. Когда пересек границу, раздался звонок с неизвестного российского номера: "Завтра у Вас встреча с генеральным директором Первого канала!" Так я уехал в Киев, а приехал в Москву", – рассказал он.

С того дня жизнь Дмитрия Шепелева сильно изменилась. "Вот прошли мои десять лет в этом городе. Радостей, тревог, событий, головокружительных впечатлений точно хватило бы на несколько скромных, тихих жизней", – философски констатировал телеведущий.

В будущее Дмитрий Шепелев смотрит с оптимизмом. "Я живу с уверенностью, с чувством, что самое интересное только начинается, поэтому именно за это, конечно, спасибо!" – завершил пост шоумен.