Шепелев объявил важную новость: Самое интересное только начинается

В последнее время Дмитрий Шепелев невероятно активен в Instagram. Ведущий скандальной передачи "На самом деле" на Первом канале делится подробностями частной жизни, откровенно рассказывая о провалах и достижениях.
Среди прочего шоумен объявил радостную новость: "В сентябре исполняется десять лет, как я переехал в Москву, представляете?!" По словам Шепелева, история вышла забавная.
"Тогда я жил и работал в Минске и Киеве – неделю тут, неделю там. Это длилось лет пять или шесть. Подустав от поездов, я принял решение осесть на Украине. Собрал вещи, простился с родителями, поехал. Когда пересек границу, раздался звонок с неизвестного российского номера: "Завтра у Вас встреча с генеральным директором Первого канала!" Так я уехал в Киев, а приехал в Москву", – рассказал он.
С того дня жизнь Дмитрия Шепелева сильно изменилась. "Вот прошли мои десять лет в этом городе. Радостей, тревог, событий, головокружительных впечатлений точно хватило бы на несколько скромных, тихих жизней", – философски констатировал телеведущий.
В будущее Дмитрий Шепелев смотрит с оптимизмом. "Я живу с уверенностью, с чувством, что самое интересное только начинается, поэтому именно за это, конечно, спасибо!" – завершил пост шоумен.
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