Подписчики призвали Татьяну Навку не умничать

Некоторые вещи кажутся настолько заумными, что вызывают раздражение. Подтверждением тому стала подпись к новому фото российской спортсменки Татьяны Навки.

На снимке в Instagram жена пресс-секретаря президента России запечатлена на фоне живописной растительности в простом, но стильном образе. Спортсменка сопроводила кадр рассуждениями о роли женщины в современном мире.

"Быть деловой женщиной в этом мире... Все-таки сложно или легко?! Нет, в 21-м веке, конечно же, гораздо легче, чем в прошлом, но хочется и дела вершить с успехом, и женщиной быть! К многозадачности нам не привыкать, но филигранное маневрирование между необходимой твердостью, женской мягкостью и борьбой со стереотипами не всегда просто!" – написала Навка.

Она добавила, что сейчас у дам есть возможность самовыражаться практически во всех сферах жизни, ориентируясь на свои таланты, сообщает EG.ru. И тут подписчики рассвирепели.

"Кто пишет??? "филигранное маневрирование.ты серьезно выговариваешь эти слова??? (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", " Таня, не надо выставляться дуро ! Уйдите в тень и вас вновь полюбят и возможно начнут уважать", "Танюша,не умничай так больше! Деловитость женщин в России прямо пропорциональна кол-ву угробленных производственных площадок и градообразующих предприятий,работая на которых главой семейного стола был Альфа-самец мужчина (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – разнесли фигуристку пользователи.

Кстати, фото Татьяны тоже многим не понравилось. Однако Навка проигнорировала все комментарии под публикацией.