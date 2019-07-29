"Есть дурные люди": Навка столкнулась с трудностями после свадьбы с Песковым

После замужества Татьяна Навка даже стиль жизни не особенно поменяла. По словам олимпийской чемпионки, она посещает те же магазины, отдыхает в тех же местах.
К талантливой фигуристке всегда было повышенное внимание. И единственное изменение, которое заметила Навка, – этого внимания стало больше. Кстати, не всегда приятного. Жизнь жены Дмитрия Пескова рассматривают буквально под лупой.
"Есть глупые, дурные люди, а может, и специально обученные, которые говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию. Есть и те, кто ведется на чужое мнение, не разбираясь в ситуации. Я стараюсь не зацикливаться на том, кто, как и что во мне видит", – рассказала Татьяна Навка.
Чемпионка сохраняет олимпийское спокойствие, сталкиваясь с такими провокациями. Для Татьяны Навки главное – честность перед собой, близкими и родными. В интервью изданию "Аргументы и факты" фигуристка честно призналась, что все же изменилось после замужества. Она стала больше работать.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Секс раз в день но мне мало
Бузова блондинка или брюнетка?
Мне 35 и у меня не было секса
девушку убили на детской площадке
Не говорит что любит
КАБАЧКИ ,ЧИСНОК ЭТО ОТРАВА ,ХИМИЯ
Насилие в семье
раньше я хотела стать богатой!
Болит зуб мудрости
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
He вeзёт
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Откуда вы?
Ризо и Оболенская?
АЛИМЕНТЫ НЕ ЗАПЛАТИЛ ,ЗНАЧИТ ВСЁ???
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Отношения