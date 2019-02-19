Раскрасневшаяся Навка отдохнула на завалинке

Фигуристка рассказала, как чудесно провела отпуск. Компанию Татьяне Навке составила подруга – предпринимательница Ольга Слуцкер.

На днях знаменитость побывала на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи . Знаменитость осталась под большим впечатлением от местных красот и гостеприимства.

В личном Instagram Навка опубликовала видео, на котором она запечатлена с Ольгой Слуцкер. Облаченные в халаты звезды лежат на деревянном лежаке, который цепями подвешен к опорам. Судя по всему, Татьяна и Ольга только что вышли из бани.

Расслабленные, краснолицые, они закутались в теплые одеяла. Знаменитости дышат свежим воздухом и мирно беседуют.

"Разговоры на завалинке называется 🤣🤣🤣, с моей дорогой @slutsker : "Детство у каждого свое: у кого-то бабушка в деревне, у кого-то в Санкт-Петербурге... Но, любовь к бане есть практически у каждого русского!" 😍😉💪 Сейчас уже в Москве, но с теплотой вспоминаю это чудесное время... 💞 PS: Баня называется (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Навка под видеозаписью.

Меж тем, подписчики отмечали, что без косметики Татьяна кажется моложе своих лет. Интернет-обыватели решили, что звезда выглядит отлично благодаря правильному питанию и занятиям спортом.