Рудковская показала длинноногую соперницу

Внешность продюсера в очередной раз стала поводом для активного обсуждения в Сети. Яна Рудковская поделилась в Instagram роликом, на котором предстала со своей конкуренткой.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко снялась рядом с длинноногой светской львицей Светланой Бондарчук. 50-летняя модель и 44-летняя подруга предстали в дерзких мини.

"Ну вот приблизительно так мы и ходим на завтрак в Сочи, но замечу, я по-сочинскому, без каблуков, хотя не скрою, что у моих ног с появлением Светланы появился серьезный конкурент", – призналась Яна Рудковская. Вместе с тем, она отметила, что с Бондарчук их связывает 15-летняя дружба.

Пользователи соцсети принялись обсуждать внешность светских львиц. "Ой, Яна, у вас коленка отвисла", "А Светлане надо длину уже по возрасту, как-то не очень смотрится", "Ура!!! Буду носить мини. Оказывается, еще есть хуже моих граблей", "Без фильтров и каблуков вполне себе обычные ноги, над совершенством которых пахать и пахать в спортзале", "Старческие коленки надо прятать, тем более худые, торчат как клюшки. Где тут красота, не понимаю? Можно ж длину выбрать – середина колена и быть очень элегантной", – прокомментировали видео фолловеры Яны Рудковской.

Отметим, что рост продюсера, согласно данным Википедии, составляет 165 сантиметров. Примечательно, что в своем блоге продюсер заявила, что доросла до 168 см. У Светланы Бондарчук рост равен 176 сантиметрам. Напомним, в какой-то момент Яна Рудковская даже задумалась о страховании собственных ног, настолько они ей дороги.