"Колорадский жук": Рудковской устроили травлю за нелепый внешний вид

Жена Евгения Плющенко в кадре позирует в наряде Ellie Saab в лучах прожекторов. Образ продюсера, а особенно прическа, сильно разочаровали пользователей соцсети. Многие сошлись во мнении, что Яне Рудковской срочно необходим хороший стилист.
Прежде всего, россиянам не понравился наряд продюсера. Большинство комментаторов сравнили знаменитость с насекомыми. Они посчитали, что звезда выглядит нелепо. "Новогодний костюм жука", "На муху правда похожа", "Колорадский жук", "Ну, пусть я ничего не понимаю в эпатажности, но наряд насекомого мне не очень-то. Жука сильно напоминает. Не леди. Не леди", "Прикид "зеленая муха", – высказались фолловеры.
Кроме того, Яну Рудковскую просят поменять стрижку и цвет волос. "Яна, пожалуйста, сделайте со своими волосами что-нибудь!", "Яна, поменяйте стрижку", "Ей без толку уже писать. Неужели сама этого не видит? Ей темной лучше было бы", "Пережгли ей, что ли волосы, можно же блонд нормальный подобрать, а не гидроперитный. Чтобы блеск живой в волосах. Дешевит очень", "Ужасный, дешманский цвет волос. Извини, но так выглядит", "Ей просто надо бы концы состричь, сожженные волосы", "Может освещение неправильное, но цвет волос, как у Гали из продуктового. А ноги шикарные", – затравили Яну Рудковскую в комментариях.
Отметим, продюсер постоянно становится мишенью для хейтеров. Любое фото или видео, выложенное знаменитостью в соцсеть, активно обсуждаются общественностью. Как правило, Яна Рудковская жестко отвечает на критику в свой адрес.
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