Полуобнаженную Яну Рудковскую разнесли в пух и прах

На фото супруга Евгения Плющенко позирует вместе с подругой Натальей Якимчик. На обеих черные слитные купальники и солнцезащитные очки.
"Наш цвет настроения – черный! Поздравляю мою подругу Нату с признанием ее творчества самой модной семьей мира – семьей Кардашьян!" – подписала пост звезда.
Подписчики Рудковской стали изучать кадр в поиске недостатков. И нашли. Первыми под удар попали ноги продюсера.
"А коленки уже пора преобразить. Все ничего, но эти сморщенные колени...", "Да, у Яны действительно коленки потертые, кожа висит", "Привет, морщинистые коленки", "Когда-то Деми Мур убрала себе дряблые колени с помощью операции. Вам надо с ней посоветоваться по поводу процедуры – пора сделать то же самое", – отметили злопыхатели.
"Отстой. Старые тетки показывают жопы. Мозгов совсем нет", – высказался суровый критик.
Яну и Наталью обвинили в чрезмерной откровенности: "Блин! Ну это уже перебор! Неэтично все это", "Слишком вульгарно!", "Жизнь у богатых убогая! Либо голые жопы, либо дразниловка для бедных – роскошные яства!"
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