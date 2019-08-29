"У меня выросло пузо": Муцениеце прервала молчание о беременности

Новые фото Агаты Муцениеце возбудили ее фанатов. Поклонники обнаружили, что актриса поправилась, и предположили, что та беременна. Агата отреагировала на эти подозрения.

Вот уже несколько недель Агата Муцениеце вместе с супругом, популярным актером Павлом Прилучным, и их детьми Тимофеем и Мией отдыхают на курорте. Артистка на своей официальной страничке в социальной сети Instagram регулярно делится с подписчиками красочными фотографиями и видеозаписям. Разумеется, Агата не упускает возможности выложить и собственные снимки. При этом особо наблюдательные подписчики, судя по комментариям, сделали вывод, что Муцениеце подозрительно поправилась, и предположили, что она ждет ребенка.

Тогда актриса решила расставить все точки над i в этом вопросе. Она записала несколько видео в Stories. "Дорогие друзья, перестаньте писать и думать о том, что я беременна. Я не беременна. Я поправилась на четыре килограмма. Я обожаю пожрать на отдыхе, отстаньте! У меня выросло пузо. В этом пузе живет алкоголь, картошка фри, пицца, рыба и вся-вся вкусность, которую я пожираю каждый день!" – объявила Агата Муцениеце.

Тем не менее, несмотря на изменения в фигуре, актриса призналась, что счастлива. "Я счастлива, что я жирная", – пошутила артистка. Далее она порассуждала на тему своих лишних килограммов. В частности, Агата призналась в готовности открыть для себя новое амплуа – характерной толстушки. "Но для этого мне придется набрать пять килограммов. Мне нравится эта идея – пять килограммов набрать. остаться еще на месяцок на отдыхе! Еще плюс пять и я шикарная пампушечка для сериалов", – заключила со смехом актриса.

Посерьезнев, Агата Муцениеце пообещала поклонникам по возвращении в Москву все же "взять себя в руки". Во всяком случае, подчеркнула она, попытается сделать это.