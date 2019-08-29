В честь Джоли: Питт показал сокровенное

Брэд Питт посетил Венецианский кинофестиваль. Там актер продемонстрировал татуировку, набитую в честь бывшей супруги.

На красной дорожке старейшего кинофестиваля 55-летний артист не появился, зато несколькими часами раньше "засветился" перед папарацци. А днем Брэд Питт дал несколько интервью.

Выглядел актер прекрасно – видно, что после развода взялся за себя. Подтянутый и стройный Питт помахал фотографам, показав тату на запястье. Судя по всему, расставшись с Анджелиной Джоли, он решил не сводить изображение и оставить память об экс-возлюбленной.

На руке у знаменитости красуются первые буквы имен его жены, а также детей – родных и приемных, пишет сайт "Комсомольская правда". При этом А отделена большим крестом от букв, обозначающих имена отпрысков.

У Брэда Питта есть и другая татуировка, набитая в честь голливудской дивы. Сохранилась ли она – неизвестно. На животе у него была набита дата рождения Анджелины на кхмерском языке. Тату с датой рождения Брэда сделала и актриса.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в апреле. Процесс занял два с половиной года. Все шестеро детей остались с матерью. Суд разрешил актеру проводить с ними столько времени, сколько он захочет.