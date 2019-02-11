Питта застукали на вечеринке у бывшей
Шумная вечеринка началась поздно вечером 9 февраля в ресторане при отеле Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. О том, что Энистон пригласила Брэда Питта на свой праздник, поговаривали некоторое время назад.
И актер все-таки отважился прийти. Некоторое время Питт дистанцировался от Дженнифер, не желая давать лишний повод для слухов о том, что дружба с Энистон сыграла свою роль в крушении его брака с Анджелиной Джоли.
А после того, как Энистон объявила о том, что решила разестись с Джастином Теру, многие решили, что они с Питтом обязательно воссоединятся. Теперь артист решил, видимо, больше не прятать свои теплые чувства к бывшей жене и начал открыто общаться с Энистон.
На звездную вечеринку собралось немало звезд первой величины. Поздравить коллегу пришли Роберт Дауни-младший, Орландо Блум, Кэти Перри, Барбра Стрейзанд, Дайан Китон и ряд других голливудских знаменитостей.Напомним, Питт и Энистон прожили в браке пять лет, прежде чем объявили в 2005 году о своем решении развестись. Причем, Брэд тогда бросил Дженнифер ради Джоли. До этой вечеринки Брэда и Дженнифер в последний раз видели вместе на публике 15 лет назад.
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