"Свидетелей убирают": любопытному Корчевникову пригрозили прямо в эфире

О расставании Натальи Рогозиной и Сергея Жорина стало известно в апреле нынешнего года. Спортсменка и адвокат юмориста Евгения Петросяна познакомились на парковке, где перепутали автомобили. Их отношения развивались стремительно, однако были обречены.
"Мы разные оказались, и слава Богу, что все так произошло, не за 12 лет жизни, а за два года", – сказала Рогозина и попыталась перевести разговор на другую тему.
Было заметено, что о личной жизни спортсменка говорить не хочет. "Начинается (смеется). У нас что тут – интриги, расследования?" – отреагировала она на очередной каверзный вопрос ведущего ток-шоу "Судьба человека". После этого звезда бокса в шутку сообщила телеведущему, что чаще всего любопытных "свидетелей убирают". "Ну до конца программы я, надеюсь, доживу", – не испугался угроз шоумен.
Борис Корчевников, как всегда, отшутился, однако от намерений докопаться до правды не отказался. Ему удалось "додавить" гостью.
"Я хотела семью, детей. Но не сложилось. Он не был к этому готов. Но я была счастлива, и это самое главное", – рассказала о причинах развода Наталья.
Также спортсменка призналась, что ради Жорина бросила возлюбленного, с которым встречалась 12 лет. О мужчине, который был с рядом с Натальей долгие годы, мало что известно. В ток-шоу "Судьба человека" Рогозина сообщила, что его зовут Федор, с ней он был добрым, чутким и сильным.
"Это был мой выбор, и я ошиблась с ним. Мне нужен сильный человек. Буду искать сильного, достойного и найду!" – заявила чемпионка в эфире ток-шоу "Судьба человека".
Популярные темы форума
Я очень люблю музыку
Ищу человека!...
Батюшка пристает ко мне
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Девушка снималась в порно
Животные
Пенис
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Представьте, что половые органы вам не принадлежат
Что происходит с Джигарханяном?