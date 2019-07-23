Уже не смешно: родных уговаривают срочно госпитализировать Бузову

Известный блогер Лена Миро отреагировала на очередное творение поющей телеведущей. Ольга Бузова уже во всю выплясывает под новую песню.

Миро ознакомилась со свежей публикацией Бузовой в Instagram. Артистка выложила видео из студии звукозаписи. Ольга танцует и негромко напевает под музыку.

"А ты испугался, от меня отписался. / Из друзей удалился – даже не извинился./ Ты отлайкал все фотки даже без обработки,/ Даже без фотошопа. Вот такая вот ..." – так звучит новая песня знаменитости.

По мнению блогера, поющая телеведущая нуждается в помощи профессионалов. Лена посоветовала родственникам показать Ольгу Бузову врачу.

"Вы знаете, вот сейчас серьезно. Когда смотрю на Бузову, я давно не смеюсь. Нифига не смешно. У меня вот один вопрос: почему друзья, родные, близкие не госпитализируют ее к хорошему психиатру? Неужели всем срать на человека? Ольга ведь реально не в себе", – отреагировала на пост знаменитости Миро в своем Telegram-канале.

Примечательно, но пока Ольга Бузова получает очередную порцию критики, ее с младшая сестра Анна пробует себя в качестве певицы. Ходят слухи, что девушка уже записала в студии свою первую песню. Вероятно, родственницы еще посоперничают друг с другом за любовь слушателей.