Разгоряченный Билан не сдержался от вида шикарных ног Рудковской

Хедлайнером очередного дня музыкальногофестиваля "Звезды "Русского радио" в Сочи стал Дима Билан. Он представил почти часовой сэт из лучших хитов, большинство из которых зал пел хором с артистом. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на концерте.

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