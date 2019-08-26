Игоря Николаева заставили на всю страну говорить о расставании с Наташей Королевой

Все началось с публикации Игоря Николаева в социальной сети Instagram. Он выложил фотографию из Краснодарского края, куда отправился на гастроли, оставив молодую жену Юлия Проскурякову и трехлетнюю дочь.
Комментаторы начали обсуждать личную жизнь Николаева. Они припомнили ему давний роман с Наташей Королевой. "Тарзан с маэстро не сравнится. Ведь Николаев – музыкант. Наташа – явно озорница. Сбежала, бросив яркий бант" – написал один из пользователей. "Вообще-то Наташа никуда и не от кого не сбегала!" – возразил другой.
Тут вынужден был вмешаться Игорь Николаев. Судя по всему, он не мог оставить обсуждение его романа с Королевой без ответа. "Ну, Вам-то лучше знать! Вы же при всем этом присутствовали!" – заявил он.
Напомним, что Николаев держит в тайне подробности поездки в Краснодарский край. Как писали "Дни.ру", ему предстоит выполнить секретную миссию.
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