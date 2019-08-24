Игорь Николаев сбежал из города без жены и детей

На снимке певец позирует на фоне заката. На нем белая рубашка с коротким рукавом с необычным принтом и светло-голубые джинсы. Дополнили образ солнцезащитные очки.
"Геленджик. Секретная миссия", – подписал фото Николаев.
Поклонники отлично приняли новость о его приезде в их родной город. "Игорь, вы супер музыкант!", "Замечательный мужик вновь приехал в Геленджик!", "Вы прекрасен, как слова в вашей песне!", "Вы мечта женщин разных поколений!", – восхищались преданные фанатки.
"Отлично выглядите", – отметила пользователь Сети.
Примечательно, что к морю композитор отправился без своей супруги – Юлии Проскуряковой. Сейчас его жена находится в Подмосковье, откуда щедро делится фотографиями в Stories в своем Instagram.
Отметим, что до этого Юлия уезжала с дочерью Вероникой в Екатеринбург к своим родителям. К слову, муж в этой поездке им компании не составил, зато он радушно встретил своих любимых девочек в Москве.
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