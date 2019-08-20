Водонаева показала видео с сыном после убийства

Алена Водонаева дождалась возвращения малолетнего сына Богдана из Казахстана. Однако события, произошедшие там, заставили звезду телепроекта "Дом-2" забеспокоиться.

Алена Водонаева опубликовала в своем Instagram несколько видео. На кадрах ее восьмилетний сын Богдан, недавно вернувшийся из Казахстана. Мальчик эмоционально рассказывает о пережитых приключениях, в частности о том, как они с другом убили ядовитую змею.

"Короче, я залез в воду, а там гадюка. Я взял палку с кирпичом и оглушил ее!" – объявил Богдан. Алена Водонаева, явно не ожидавшая такого откровения, немедленно отреагировала: "Зай, ты шутишь?" Однако мальчик дал понять, что все события случились на самом деле. Возможно, только не совсем так, как Богдан их преподнес.

Потом он сказал: "А, нет. Оглушил Рома. А я одной гадюке бошку раздавил. Потому что она ядовитая. Во-вторых, она была уже мертва! А я подумал, что она еще опасная. Пришел с палкой и бошку в лепешку!" Победоносный возглас Богдана его мать совершенно спокойно завершила сообщением: "Да, я вчера тоже на Тарантино ходила". Видео захватывающей беседы предоставило издание "Вокруг ТВ".

Ранее Алена Водонаева всерьез переволновалась из-за наследника. Она пожаловалась, что мальчик, который проводил каникулы с папой в Казахстане, не выходил на связь. При этом она добавила, что у них с бывшим мужем, бизнесменом Алексеем Малакеевым, разные методы воспитания: "У нас с отцом Богдана кардинально разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись восемь лет назад..."