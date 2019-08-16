Алена Водонаева продемонстрировала свои прелести

Ведущая Алена Водонаева опубликовала новое фото в Instagram. Кадр вызвал бурную реакцию у мужской половины аудитории.

На снимке звезда позирует в бикини. Она присела на корточки так, что ягодицы оказались прямо перед объективом. Купальник на ней комбинированный: верх персикового цвета, а низ – черный в крупный белый горох. Сзади на трусиках прикреплен бантик.

"Поскольку все последние Stories были адресованы девушкам, мужчин порадуем фотографией в ленте. В купальнике, разумеется. Этим летом у меня вообще мало секси-фоток. То ли из-за жирной задницы, которую я себе наела в Америке, то ли настроение не очень секси", – поделилась экс-участница проекта "Дом-2".

В комментариях начался настоящий коллапс, сообщает Пятый канал. "Твоя попа в любом размере секси! Идеальная!", "Попец тут хороший, только, по-моему, он уже схуднул!", "Все, как всегда, в своем репертуаре! Красиво и пошло!", "Вот это арбузы! Покруче моих дынек. Шикарная!", "Очень красиво тебе с аппетитными формами!", "Милаха такая. Аленка, не худей!", "Очень красивая женщина! И худеть сильно не нужно, все в пропорции!" – написали восторженные фанаты.

"Ну ты даешь! Смелая! Красотка!" – отметил обескураженный фолловер.

Между тем мужчин такое фото не удовлетворило до конца. Многие нахально потребовали, чтобы звезда оголилась еще больше. "Можно было и без купальника!" – высказался недовольный пользователь Сети.

