Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 августа 2019 года

Роскошная Пугачева побила бездетную Вайкуле
В социальных сетях появилась фотография Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. Снимок был сделан на берегу Балтийского моря в Юрмале.
В кадре певицы сидят за столом. Многие пользователи заявили, что на снимке Примадонна выглядит лучше, чем ее коллега.
"Как лошадь в загоне": танцы Бузовой в ночном клубе подняли на смех
Популярная певица Ольга Бузова стала объектом насмешек. Поводом для издевательств стало видео, опубликованное в Instagram.
В ролике звезда танцует в ночном клубе. Пользователи высмеяли поведение телеведущей.
"Беременна": Боня шокировала народ внешними изменениями
Телеведущая приняла участие в съемках передачи Андрея Малахова. Фотографию с площадки Виктория Боня разместила в социальных сетях.
На снимке звезда позирует в черном обтягивающем платье. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот Виктории Бони и принялись расспрашивать о возможной беременности.
Состояние тяжелое: Мамонова экстренно госпитализировали
Известный исполнитель Петр Мамонов почувствовал себя плохо минувшей ночью. Музыканта доставили в реанимацию.
Врачи диагностировали у артиста инфаркт. По словам близких, музыкант находится в тяжелом состоянии.
"Секретная миссия!": Николаев сбежал из города без жены и детей
Игорь Николаев отправился в Геленджик. Фотография композитора на фоне моря появилась в социальных сетях.
Артист отметил, что прибыл в город по секретной миссии. Любопытно, что к морю он отправился без супруги и детей.
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