Состояние тяжелое: Мамонова экстренно госпитализировали

Петр Мамонов почувствовал себя плохо минувшей ночью. В тот момент артист находился в деревне, которая располагается в 130 километрах от Москвы.
"Мы тащились из деревни своим ходом. Сейчас он в реанимации в шоковой терапии", – проводит слова супруги музыканта телеканал "360". Врачи пока не комментируют состояние исполнителя.
Ранее представители Мамонова выступили с заявлением на странице артиста в Facebook. Они рассказали, что все ближайшие концерты основателя группы "Звуки Му" будут отменены.
"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", – говорится в официальном сообщении.
Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления. "Петя ты нам нужен! Дай Бог тебе здоровья", "Здоровья! Поправляйтесь скорей!", "Держись, Петр!", – написали обеспокоенные комментаторы.
Напомним, Петр Мамонов приобрел популярность благодаря группе "Звуки Му". Он также снялся в фильмах Павла Лунгина "Остров" и "Такси-блюз", сообщает РИА Новости.
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