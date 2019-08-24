Александру Назарову похронили рядом с Юлией Началовой

Проститься с актрисой пришло огромное количество народа. В числе скорбящих оказались не только обычные жители, но и звезды российского шоу-бизнеса.
Одним из первых в театр зашел коллега по цеху усопшей – Сергей Никоненко. Он сел в первом ряду, поближе к гробу.
К слову, зал, в котором проходило прощание, был довольно маленьким. На входе поставили портрет Александры, украшенный алыми розами. Вокруг гроба все было заставлено венками и большими цветочными корзинами. Все присутствующие по очереди подходили к лежащей актрисе, чтобы в последний раз проститься.
Режиссер Юрий Грымов тоже не смог пропустить траурное событие. Он явился с большим букетом красных роз.
"Человеческая потеря, прежде всего, актерская... Большой светлый человек", – сказал режиссер пару слов в память об усопшей.
Также среди скорбящих оказались Елена Бирюкова, Ольга Прокофьева и супруга Игоря Николаева, Юлия Проскурякова. Женщины поддались буре эмоций и даже не пытались скрыть своих слез.
После церемонии гроб с телом Назаровой вынесли, чтобы доставить его на Троекуровское кладбище. Там, к слову, похоронена и всемилюбимая Юлия Началова. В последний путь артистку проводили бурными аплодисментами. Они не смолкали еще в течение нескольких последующих минут.
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