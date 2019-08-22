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"Чтобы никаких контактов не было": внучку Назаровой лишили матери

Александра Назарова. Фото: www.globallookpress.com
На днях состоятся похороны Александры Назаровой, у которой осталась десятилетняя внучка. Говорят, при жизни актриса просила близких не допустить контактов девочки с матерью.
прочитано 1776 раз

На долю десятилетней Саши уже выпало немало испытаний. В двухлетнем возрасте девочка потеряла отца – по данным сайта "Комсомольская правда", Дмитрий Назаров погиб из-за наркотиков. Мать, у которой якобы были проблемы с алкоголем, сдала Сашу в детский дом. Александра Назарова с трудом вернула малышку, взяв над ней опекунство. Вместе они были счастливы восемь лет, девочка звала актрису мамой.

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О смерти бабушки школьница узнала от подруг в летнем лагере. Можно только представить ее горе. К счастью, она не осталась одна: есть немало родственников со стороны второго мужа артистки Юрия Михайлова. На семейном совете решили, что воспитывать Сашу будет его родная сестра, 79-летняя Александра Дмитриевна. Она переедет в двушку на 2-й Пугачевской улице, где жила Назарова, и будет водить девочку в ту же школу.

"Внучка Сашенька, моя полная тезка, обласкана любовью родни. Она, конечно, избалованный ребенок. Немного, так скажем, богемная. Увлекается танцами. Все у нее будет хорошо – я Александре Ивановне это обещала", – заверила Михайлова. "Я все-таки кандидат педагогических наук. У меня не забалуешь!" – добавила она.

Относительно матери девочки Михайлова заявила: "Сашенька очень строго сказала, когда этот вопрос решался, чтобы никаких контактов с ней не было. Как эта женщина поведет себя сейчас, никто не знает. Люди, которые немного ниже социальной нормы, довольно своеобразные. Возможно, будут какие-то попытки выйти на связь, но это никому не нужно".

Кадр youtube.com

Что касается денег, то ребенок-сирота получает пособие. Возможно, Саше назначат второго опекуна. По некоторым данным, им может стать 34-летняя племянница Михайловой.

Александра Назарова завещала внучке скромную двухкомнатную квартиру – чуть больше 40 квадратных метров. А еще три автомобиля: отечественные "Жигули", иномарку-малолитражку и небольшой внедорожник.

Автор: 22 августа 2019, 08:57

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вы же вчера писали,что мама девочки умерла,о каких контактах идёт речь?
Алина
Ответить
Блин ещё не похоронили а все о н наследстве
1

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