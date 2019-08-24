"С виду интеллигентный парень": ряженый участник шоу "Дом-2" публично унизил девушку

В начале августа к Родиону пришла новенькая. Валентина Попович из города Димитровград мечтала построить отношения с Толочкиным, который, к слову, ранее участвовал в проекте "Песни" на ТНТ.
Однако участник шоу "Дом-2" показал себя не с лучшей стороны. На лобном он сказал, что Валентина прикольная и оригинальная, однако тем же вечером, обсуждая новенькую с парнями, назвал ее толстой и заявил, что она не в его вкусе. Зрители телестройки осудили Родиона, отметив, что он ведет себя не по-мужски.
К слову, последняя выходка Толочкина окончательно взбесила поклонников шоу "Дом-2". В Сети появилось видео, в котором Родион, ряженый в костюм царя, поет песню Валентине. Текст композиции многие посчитали унизительным.
"Твоей попы я упругой не коснулся своим другом. / На проекте я не твой, / иди, Валечка, домой", – завывает участник шоу "Дом-2".
В комментариях зрители писали, что Толочкин не оправдал их ожиданий. Родион у многих вызвал омерзение.
"Такой показался с виду интеллигентный парень, а на деле оказался 💩💩💩🤢🤢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Гнать козла поющего😂😂😂", "что он мычит как корова😆😆😆😆 прям слух режет", "В песнях вроде норм был.. а тут, одно разочарование🙄", "Вот почему его турнул Фадеев. Его место дом 2 🐹 Кто смотрел" песни" те поймут. Он себя там показал во всей красе", "Да и поет он так себе, и как человек оказался г... Но. На себя бы в зеркало посмотрел бы, косой и страшный, а девченок еще перебирает", – писали фанаты шоу "Дом-2".
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