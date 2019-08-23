Муж Бородиной признался в интиме с проституткой на фоне слухов о разводе

Супруг ведущей реалити-шоу "Дом-2" Курбан Омаров написал книгу с элементами автобиографии. Избранник Ксении Бородиной рассказал поклонникам много личного.

Бизнесмен рассказал о первом сексуальном опыте. Муж Ксении Бородиной лишился девственности с проституткой. Произошло это, когда Омаров учился в 11 классе.

"Случилось это так. Мои одноклассники предложили: "Че, идешь с нами в гостиницу? Столько-то стоит. Будет девочка". И я пошел. В Москве в среднем к 8–9-му классу мальчики и девочки уже теряют девственность, а я только в 11-м классе до этого дошел. Хотя в 11 лет у меня была "близость" с девочкой. Но мы были настолько маленькие, что не понимали, что делаем. Мы просто смотрели на журнал, там дядя на тете лежит, тоже ложились. И все", – написал Курбан в своей книге "Откровение".

В той же главе супруг звезды шоу "Дом-2" рассказал о разводе родителей. Омарову было восемь, когда мать увезла его из отцовского дома из Махачкалы в Баку.

По словам Курбана, его рано отдали в школу – в шесть лет. Он был самым маленьким классе, и поэтому самым уязвимым. Каждый раз, меняя школу, Омарову приходилось завоевывать авторитет, "прописываться" в новом коллективе.

"Я определенным образом научился реагировать на события, предугадывать ситуации, чувствовать, видеть людей наперед, чтобы не получить "люлей" или, наоборот, поднадавить, быть приспосабливающимся к сложившейся ситуации, молниеносно реагировать. Как раз в Баку и случились мои первые отношения с девушками", – цитирует бизнесмена StarHit.

По слухам, брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова трещит по швам. Якобы бизнесмен изменяет телеведущей. Ксения и Курбан оставили эту ситуацию без комментариев.