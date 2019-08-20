Бросившая Яббарова Рапунцель впервые вышла в свет с новым ухажером

На торжестве влюбленные постоянно обнимались и держались за руки. Выяснилось, что девушка и ее новый бойфренд встречаются с начала августа.
"Свадьба наших Купиных. С моими любимыми Богданом и Ромой. Я счастлива", – приводит слова Алены Рапунцель Starhit.ru. Известно, что Роман Макеев ранее был женат на девушке по имени Марина. Он воспитывает 15-летнего сына.
Отношения Алены Рапунцель с мужчиной начались на девичнике Майи Донцовой, но взаимная симпатия между ними возникла раньше. Ради звезды "Дома-2" Макеев бросил супругу и решил стать участником телестройки.
В очередном выпуске реалити-шоу он обратился к бывшему избраннику своей возлюбленной Илье Яббарову, попросив у него разрешения помогать Алене заботиться о маленьком сыне Богдане. Кроме того, Макеев заявил, что Алена Рапунцель – последняя его женщина. "Я очень долго ее искал", – констатировал Роман.
Напомним, Алена Рапунцель родила от Ильи Яббарова сына, позже оставив отца своего ребенка. Некоторые поклонники звезды шоу "Дом-2" настроены скептически. Они уверены, что девушка слишком быстро начала новые отношения, и ей следует сосредоточиться на воспитании ребенка.
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