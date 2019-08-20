Бросившая Яббарова Рапунцель впервые вышла в свет с новым ухажером

Звезда шоу "Дом-2" больше не скрывает отношений с оператором Романом Макеевым, который работает на реалити-шоу. 22-летняя Алена Рапунцель с избранником посетили свадьбу звезд телестройки Майи Донцовой и Алексея Купина.

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