После слухов о разводе Бородина высказалась об отказе от детей

Ходят слухи, что в семейной жизни Ксении Бородиной не все гладко. На публикации в СМИ отреагировала сама ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

То и дело в СМИ появляются сообщении о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Повод не доверять этому союзу когда-то дала сама ведущая. Несколько лет назад, когда их дочь Теона была еще совсем крошкой, Ксения разразилась в соцсети откровенным постом, в котором поделилась бедой: она уличила мужа в измене. Тогда встал вопрос о разводе. Неизвестно, какими методами, но Курбану Омарову удалось вымолить прощение, и теперь семья снова счастлива.

Тем не менее, периодически в Сети появляются данные о расставании пары. Якобы Курбан продолжает изменять жене, а блогер Лена Миро, известная своими ехидными постами в ЖЖ, и вовсе называет его альфонсом. Сама Ксения Бородина к таким публикациям относится терпимо. Даже подтрунивает. К примеру, на своей страничке в Instagram, в Stories она опубликовала фотографию дочерей. "Выставлю пожалуй детей, а то вдруг завтра напишут, что я от них отказалась, потому что нет фото в соц. Сетях (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бородина.

Недавно супруги отпраздновали годовщину свадьбы. Курбан Омаров поблагодарил жену за терпение: "Я знал, что она сильный человек, но не думал, что настолько". Сама Ксения Бородина во время общения с подписчиками высказала мнение, что в семейных отношениях время от времени наступают периоды кризиса. При этом телеведущая не видит связи такого явления с продолжительностью совместной жизни.