Младшая дочь Бородиной поразила неожиданным заявлением

Младшая дочь известной телеведущей Теона привела пользователей Сети в восторг. Наследница Ксении Бородиной удивила неожиданным высказыванием.

Супруг теледивы – предприниматель Курбан Омаров - опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись. В кадре трехлетняя Теона сидит в машине с папой.

Родитель попросил девочку порассуждать на тему любви. Ответ ребенка стал для Курбана неожиданностью.

"Можно тебе серьезный вопрос задать?" – спросил он у Теоны. "Какой?" – уточнила девочка. "Что такое любовь?" – серьезным тоном продолжил муж Ксении Бородиной. "Это имя такое", – заявила Тея и очень удивилась, когда ее отец взорвался от хохота.

"Жизнь простая штука и не надо ее усложнять. Любовь это имя Любы", – написал супруг Ксении Бородиной под видео.

Интернет-обыватели были восхищены заявлением Теоны. "Теперь я знаю что такое Любовь,спасибо за совет😂😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самый крутой ответ, что я слышала 😂😂😂", "Вот так, все просто, так и нам жить надо просто и непосредственно", "Какая сообразительная 😂😂😂😂😂😍", – восторгается дочерью Ксении Бородиной народ.