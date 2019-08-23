Ольгу Бузову разнесли за фото в купальнике

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новое фото. Пользователи Сети раскритиковали звезду по всем фронтам.

На снимке исполнительница позирует на фоне океана в ярко-бирюзовом слитном купальнике. Волосы ее собраны в аккуратный пучок, а в ушах и на руках красуются блестящие аксессуары.

"Гордая, но нежная, сильная, но слабая. Смешная, но серьезная, требовательная, но добрая. Трусиха, но любознательная и любопытная, наивная, но не глупая. Честная и искренняя, осторожная, но доверчивая. Веселая, но ответственная. И очень целеустремленная. А какой Вы видите меня?" – поинтересовалась у фолловеров телезвезда.

Злопыхатели не заставили себя ждать. "Пьющая, немолодая женщина, которая корчит из себя ребенка", "Тут нет слова "бездарная" – вот что тебе подходит!", "Уже не удивляешь. Одно и то же кривлянье, выставление зада", "Глупой и постоянно ошибающейся в словах при разговоре", – разнесли они Ольгу.

"Играешь на публику. Не умеешь петь. Типа крутая, но нет", – сообщил пользователь Сети.

Некоторые решили поддержать Бузову. "Искренней, доброй, сильной! Уникальный человек, установивший рекорды, которые не делал никто! Обожаю такой, какая ты есть!" – призналась верная фанатка.