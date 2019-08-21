"На лицо набросилась": Бузова завопила после наглого нападения

Отдых поющей телеведущей на Бали омрачил неприятный эпизод. Ольга Бузова пережила нападение.

Знаменитость посетила уникальное место – балийский храм Улувату. Он находится на вершине крутого утеса в 70 метрах над уровнем моря. Улувату входит в шестерку важнейших храмов острова. Вечером здесь можно посмотреть один из лучших аутентичных танцев – Кечак.

Отметим, что храм является домом для множества обезьян. Приматы чувствуют себя хозяевами территории, поэтому творят, что хотят – их не выгоняют и не наказывают.

Именно от наглости балийских животных пострадала Ольга Бузова. Гуляя по территории, знаменитость слишком близко подошла к обезьянкам. Одна из греющихся на солнце мартышек накинулась на певицу и отняла у нее дорогие солнцезащитные очки от бренда Jimmy Choo.

"Она просто на меня на лицо набросилась. Вы что такие наглые, вам не стыдно?" – вопила Ольга Бузова, пока обезьяна грызла дорогостоящий аксессуар.

Очки удалось вернуть, их выменяли у мартышки на кусок мяса. Получив обратно вещь, Ольга поняла, что очки больше не пригодны к использованию. Звезда подарила аксессуар приматам.

"На будущее, если вдруг вас позовут в храм Улувату, снимайте очки, потому что только что с меня их наглым образом сняли. Сгрызли. Но есть повод купить новые. Я всего лишь в них походила месяц", – рассказала Ольга Бузова в Stories своего Instagram.