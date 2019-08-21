Хвастливую Бузову поставили на место

Творческая карьера певицы Ольги Бузовой активно набирает обороты. Однако накануне ее втянули в грязный скандал, обвинив в плагиате.

Украинская исполнительница Оля Полякова утверждает, что российская артистка в своем новом ролике на песню "#Лайкер" скопировала ее клип "Королева ночи".

По данным "Экспресс газеты", поп-дива опубликовала ироничный пост на эту тему в своем Instagram. "Приятно быть цитируемым живым классиком", – ехидно отметила она под серией фотографий, которые выложила в качестве доказательств.

Подписчики вынесли вердикт. Некоторые вступились за Бузову, сказав, что никакого плагиата тут нет и быть не может, сообщает "Царьград".

"Ну, это вы уж замахнулись! От 90-х сейчас все берут по максимуму – модно же. В таком случае вы украли образ Аллегровой!", "Полякова решила хайпануть на Бузовой…", "Если серьезно, то Оля Бузова не знает Полякову", "Никакого плагиата, этот клип станет в сотни раз популярнее вашего. Так что, нойте втихаря!" – написали фолловеры.

"Когда тебя все забыли, и ты решил напомнить о себе через Бузову!" – упрекнул Полякову критик.

Но верные фанаты украинской исполнительницы встали на ее защиту. "Оленька, как бы Бузиха не выкручивалась наизнанку своими тупыми безголосыми хитами, ей до вас не то что далеко, ей до вас никогда!" – заверил ее обожатель.