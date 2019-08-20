"Конфликты по любому поводу": Корчевников узнал детали развода Гагариной

Известный актер Петр Кислов стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" артист высказался о разводе с популярной певицей Полиной Гагариной.

Кислов признался Корчевникову, что влюбился в Гагарину заочно, увидев ее на экране телевизора. "Мне понравился ее талант, ее песни, то, что она делает, как она себя ведет", - рассказал артист в студии "Судьба человека".

Фортуна благоволила Петру – вскоре актер и певица встретились в стенах Школы-студии МХАТ. Там Кислов работал ассистентом педагога.

"Я занимался этим курсом, на котором училась Полина. В один момент я не выдержал и сказал: "Полина, я люблю тебя". Это было после каких-то занятий. Я долго что-то мялся, стоял, не знал, как подойти. Я, можно сказать, ее подкараулил", – поведал артист.

По словам Кислова, Гагарина почти сразу ответила ему взаимностью. Их роман развивался стремительно, вскоре Полина забеременела, влюбленные поженились. "Хотел ребенка именно от Полины, как только мы познакомились, я понял: она мать моего ребенка", – подчеркнул Павел.

Полина вернулась на учебу через 15 дней после родов. Петр взял академический отпуск и остался с маленьким сыном Андреем дома.

"Полина отвечала за ребенка ночью. В этом смысле она вообще мать-героиня. Она днем училась с утра до вечера, а ночью ей приходилось либо маму, либо меня заменять", – рассказал экс-муж певицы в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".

Несмотря на рождение первенца, брак Кислова и Гагариной просуществовал всего три года. Тогда о разрыве с мужем Полина предпочитала не распространяться, а если и говорила, то весьма расплывчато.

"Когда мы с Полиной были вместе, и это затягивалось больше месяца, у нас начинались конфликты по любому поводу – это была ругань, и очень не хотелось, чтобы это видел Андрей. Собственно, поэтому мы и расстались", – отметил артист.

В эфире программы "Судьба человека" Петр Кислов признался, что будь он в тот момент старше и мудрее, все сложилось бы иначе. Возможно, семью удалось бы сохранить. "Сейчас бы я, конечно, где-то промолчал, где-то бы улыбнулся, где-то подошел бы по-другому. Но это вспоминая сейчас, я понимаю", – с ноткой сожаления сообщил артист.

Через несколько лет после развода Гагарина вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал известный фотограф Дмитрий Исхаков. Полина подарила супругу дочь Мию. Петр Кислов не стал скрывать, что ему сложно было принять новую жизнь Полины.

"Я нормальный, адекватный человек, мужчина, конечно, ревность и все остальное присутствовало. Но я не имею права это показывать, наши жизни соприкасаются, когда касается что-то Андрея. У меня всегда к ней будут оставаться теплые чувства, потому что она мама моего ребенка", - рассказал артист в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".