Билан вернулся к Андреевой после загула с грудастой красоткой

О том, что происходит в личной жизни Димы Билана, мало известно. Однако репортерам удалось кое-что узнать.

На протяжении последних десяти лет рядом с Димой Биланом была тренер по йоге Инна Андреева. Эту информацию в свое время подтвердила старшая сестра артиста Елена. "Она родом из Анапы. Познакомилась с Димой, когда он был там на гастролях еще с Айзеншписом. Потом приехала к нему в гости в Москву. Здесь уже меня с ней познакомили", – рассказала о пассии артиста родственница.

Говорят, Инна и Елена подружились: Андреева даже снялась в качестве модели в рекламе постельного белья, которое выпускает старшая сестра Билана.

Однако не все так радужно в отношениях пары, как казалось со стороны. Выяснилось, что у артиста есть еще молодая подружка – 24-летняя Ксения Дорошкевич, начинающий режиссер. Судя по ее фото, любезно предоставленному сайтом "Комсомольская правда", девушка обладает пышными формами. Поэтому в какой-то степени можно понять интерес Димы Билана. К тому же, говорят, Ксении симпатизирует младшая сестра певца Анна.

"Когда она появилась в жизни Димы, мы сразу поняли: Дорошкевич поставила перед собой цель женить его на себе. Она с ним повсюду: ходит с ним в кафе, стала частым гостем в загородном особняке Билана в подмосковном поселке Рассказовка, куда он кроме близких никого не приглашает. И Дима часто бывает дома у Дорошкевич", – рассказали в окружении артиста.

Дима Билан часто выходил в свет с Ксенией, но ее никто не воспринимал всерьез, считая лишь помощницей. Дима брал подругу на день рождения Филиппа Киркорова. Но идиллия долго не продлилась. По некоторым данным, Билан и Дорошкевич поругались. На все вопросы фанатов в соцсети та ответила одно: "Пожалуйста, не лезьте в душу".