Дима Билан покупает одежду на блошином рынке

Дима Билан побывал на блошином рынке, где приобрел вещи в стиле ретро. Об этом он подробно рассказал на своей странице в соцсети.

Дима Билан признался, что является большим поклонником старинных вещей. На днях певец посетил столичный блошиный рынок, где купил вещи, о которых давно мечтал. По словам звезды, в таких местах он ищет не только раритетные изделия, но и живое общение, которого ему порой так не хватает. "Если вдруг кто-то из вас истосковался по аналоговому общению, по общению с людьми увлеченными и часто образованными и находящими отдушину в собирательстве и продаже интересных вещиц – гоу на винтажные рынок, ДАЖЕ любой! Там можно вдоволь наговориться, и быть простым, обычным человеком!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дима Билан.

Певец добавил, что здесь, в этом мире, "в котором еще осталось место для искреннего, не циничного", он встретился с собой прежним. С тем человеком, каким он был до появления социальных сетей и других технологий.

На сообщение Димы Билана отреагировал историк моды Александр Васильев, который признался, что тоже коллекционирует винтажные вещи. "Дима, как вы хорошо написали! Я сам не вылезаю с блошиных рынков, все время что-то приобретаю и всячески пропагандирую свое увлечение антиквариатом и винтажом. Одно из последних приобретений каминный экран с виллы Коко Шанель", – поделился Васильев.

В последнее время в творчестве Димы Билана прослеживается ретро-мотив. Недавно он выпустил песню "Про белые розы" в стиле 80-х -90-х годов и снял клип наподобие последних десятилетий прошлого столетия.