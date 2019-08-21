Отправившуюся в Шотландию Маркл поселят подальше от Миддлтон

Герцоги Кембриджские и Сассекские пакуют чемоданы, чтобы навестить королеву, которая отдыхает в Шотландии. Семьи Гарри и Уильяма решено разместить в разных домах.

Елизавета II проводит время в уединенном поместье Балморал, куда обычно отправляется устав от дворцовых интриг и городской суеты. Именно там, вдали от посторонних глаз, монарх любит собирать членов своей семьи.

В конце августа королева ждет в гости своих детей: приедут принц Чарльз, принц Эндрю, принц Эдвард и принцесса Анна с семьями. Не забыла Елизавета и внуков – принц Уильям с женой и отпрысками, а также принц Гарри с супругой и сыном – тоже получили приглашение.

Примечательно, но уже сейчас известно, что герцогов Сассекских и герцогов Кембриджских планируют поселить в отдалении друг от друга. Меган, Гарри и их сын Арчи будут жить в Биркхолле, который называют "большим домом" королевы. Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети, Джордж, Шарлотта и Луи, поселятся в гостевом коттедже Там-на-Гар, который расположен на территории Балморала, сообщает Vanity Fair.

Поговаривают, что такая необходимость возникла после публичного заявления Гарри о детях. Герцог Сассекский сказал журналистам, что он и его жена не планируют становиться многодетными родителями. Мол, они ответственно подошли к этом у вопросу, к тому же планета и так перенаселена.

По словам источника близкого к королевскому дому, слова супруга Меган Маркл задели герцогов Кембриджских. Они, как родители трех малышей, восприняли их на свой счет.