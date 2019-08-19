Строптивую Маркл пропесочили за пренебрежительное отношение к имиджу королевской семьи

Признанный эксперт в вопросах монаршей семьи Ингрид Сьюард приняла участие в документальном фильме "Уильям и Гарри: принцы на войне?". Писательница заявила, что принц Уильям обеспокоен попытками Меган Маркл и принца Гарри отойти от королевских традиций.
Уильям опасается, что это нанесет непоправимый вред имиджу семейства. Ведь за последнее время герцог и герцогиня Сассекские часто нарушали протокол. Так, многие британцы недовольны закрытым крещением их наследника Арчи и нежелание его родителей сообщать имена крестных.
Кроме того, поклонников королевской семьи возмутило поведение Меган Маркл на Уимблдонском турнире, когда она запретила себя снимать. Также она выбрала нескольких своих звездных подружек для обложки глянцевого журнала Vogue.
Ингрид Сьюард считает, что Меган Маркл и принц Гарри показывают пренебрежительное отношение к протоколу, сообщает Daily Mail. Более того, по ее мнению, растущий "аппетит" герцогов Сассекских в вопросах конфиденциальности больше напоминает не поведение представителей монаршей семьи, а требования звезд первого эшелона.
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