"Уже полтос и вялый": брошенного женой Григорьева-Апполонова унизили

Рыжий из "Иванушек" попал на остры язык скандальному блогеру Лене Миро. В своем микроблоге в "ЖЖ" она с присущей ей жесткостью высказалась о семейной ситуации, в которой находится Андрей Григорьев-Апполонов.

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