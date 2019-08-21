"Уже полтос и вялый": брошенного женой Григорьева-Апполонова унизили

Блогер напомнила, что певец познакомился с будущей супругой Мариной, когда той было 17 лет. "В начале года поползли слухи, что Мариночка после 30 загуляла. То, что устраивало в 17, в 34 стало казаться маленьким", – с сарказмом отметила Миро.
"Солист "Иванушек" стал оправдываться. Да, сказал он, пару лет, как отношения дышат на ладан. Но несмотря на совместные фото жены Марины с молодым баскетболистом Зубковым, все отрицали, что на Марину залез спортсмен", – заявила блогер. Она добавила, что теперь тайное стало явным.
По словам Миро, супруга Андрея Григорьева-Апполонова даже просит детей называть папой ее нового любовника. Она отметила, что вместе с Зубковым женщина путешествует по Америке, а ее знаменитый муж молчит, поскольку больше ему ничего не остается.
При этом жену Андрея Григорьева-Апполонова Миро не берется осуждать. "Баскетболисту 28 – молодой и здоровый парень. Ей самой 35, у нее чешется женское счастье, а Андрею-Иванушке уже полтос и вялый", – унизила артиста скандальный блогер.
Также Миро подчеркнула, что Марина ведет себя вполне откровенно, не скрывая своих новых отношений. "А уж дальше Апполонову решать, как ему быть", – заключила блогер.
Как писали "Дни.ру", в начале августа солист "Иванушек" рассказал, что не живет с супругой. Андрей Григорьев-Апполонов признался, что их чувства за последние пару лет остыли. Однако бывшие влюбленные не торопятся расторгать брак официально. По словам Андрея Григорьева-Апполонова, они решили временно пожить отдельно, чтобы разобраться в отношениях.
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