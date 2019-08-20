Жена рыжего из "Иванушек" открыто развлекается с любовником

Мария с любовником наслаждаются обществом друг друга в романтическом путешествии. Подробностями поделились в окружении пары.
"Ребята улетели в Америку. Покатались на машине по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймссквер… А затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения Андрея. Ему исполнилось 28", – цитирует Starhit.ru инсайдера. Примечательно, что ни спортсмен, ни супруга Андрея Григорьева-Апполонова свои отношения от публики не скрывают.
Они встречаются уже несколько месяцев. "Мы как черное и белое. Только я — белое, ты – черное", – подписал Зубков совместный с Марией снимок на своей странице в Instagram. На фото пара выглядит счастливой.
Напомним, в начале августа солист "Иванушек" рассказал, что действительно больше не живет вместе с супругой. Андрей Григорьев-Апполонов признался, что их чувства за последние пару лет остыли. Однако бывшие влюбленные не торопятся расторгать брак официально.
По словам Андрея Григорьева-Апполонова, они с Марией решили временно пожить отдельно, чтобы разобраться в своих отношениях. "Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни!..", – сообщил ранее артист. У певца с женой есть двое сыновей.
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