Жена бросила рыжего из "Иванушек"

Настоящая ирония судьбы случилась в жизни Андрея Григорьева-Апполонова. Первая жена оставила его раджи баскетболиста, то же самое сделала и вторая супруга.

Первой женой Андрея Григорьева-Апполонова стала Мария Лопатова. Однако затем пара распалась, и теперь Мария счастлива в браке с баскетболистом Андреем Кириленко. Рыжий из "Иванушек" же встретил Марину Банкову, с которой, как казалось до недавнего времени, был абсолютно счастлив.

Они познакомились 17 лет назад. Примечательно, чо на тот момент девушке не было и 20 лет. "Она только что вернулась с отдыха – загорелая, стройная, со светлыми волосами. Выйдя из ступора, единственное, что я смог прошептать: "Никому не трогать!" Влюбился моментально. По самые уши", – рассказывал в интервью Андрей Григорьев-Апполонов. Марина подарила ему двух сыновей. Сейчас Ивану 15 лет, а Артемию 11.

Но Super.ru утверждает, что уже полгода как семья распалась. Марина счастлива с другим мужчиной. По иронии судьбы, женщина встречается с баскетболистом. Речь идет о 27-летнем Андрее Зубкове, игроке команды "Химки". Говорят, Марина забрала детей и переехала в загородный дом к Зубкову, который находится в Куркине.

Интересно, что пока ни Марина ни Андрей не подали на развод. Наоборот, пара тщательно скрывает расставание, старательно делая вид, что они счастливы. Так, в конце марта Андрей Григорьев-Апполонов очень нежно поздравил супругу с днем рождения. Кстати, свой праздник Марина отметила без мужа, в окружении подруг. Не было популярного исполнителя и на дне рождения их младшего сына.

Говорят, Андрей и Марина расстались из-за серьезных проблем со здоровьем у артиста. Год назад Григорьева-Апполонова даже госпитализировали. Тогда у певца обнаружились проблемы с желудком. Ходят слухи, что они вызваны пристрастием исполнителя к сигаретам и алкоголю.