Мокрые полуголые мужики атаковали рыжего из "Иванушек"

Исполнитель поделился в Stories своего Instagram забавными видеокадрами. Пока Григорьев-Апполонов искал место для проведения праздника, встретился с группой курортников.
Полуголая компания явно была навеселе. Увидев рыжего из "Иванушек", отдыхающие не смогли пройти мимо. Мужчины просто атаковали звезду, настойчиво требуя сфотографироваться с ними на память. Григорьеву-Апполонову ничего не оставалось, как сдаться.
После съемки курортники позвали артиста за стол, где предложили угоститься едой и горячительными напитками. Однако Андрей Григорьев-Апполонов отказался. Возможно, что он решил завязать с выпивкой, перейдя на трезвый образ жизни. Поклонников это удивило, и они еще раз попытались напоить певца, но безуспешно.
Напомним, ранее Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что в браке у него не все гладко. Как писали "Дни.ру", певец заявил, что они с супругой взяли паузу в отношениях. Ходили слухи, что пара рассталась из-за серьезных проблем со здоровьем у исполнителя. Год назад Григорьева-Апполонова даже госпитализировали из-за неприятностей с желудком.
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