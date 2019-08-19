Драка Ольги Бузовой и популярного певца закончилась страстными поцелуями

По сюжету Ольга замечает, что ее парень ставит лайки другим девчонкам в социальных сетях. Бойфренда певицы сыграл известный блогер и музыкант DAVA.
Исполнительница вне себя от гнева, поэтому решает задать неверному избраннику настоящую взбучку. Сначала она ударяет его сковородой по голове, а после этого начинается нешуточная драка между возлюбленными.
В клипе были и особенно жестокие сцены. Например, DAVA разбил об голову Ольги стеклянную бутылку. А та, в свою очередь, скинула парня с лестницы.
В какой-то момент их гнев перерастает в безудержную страсть. Певец кидает Бузову на кровать, падает сверху и начинает покрывать ее поцелуями.
Отметим, что DAVA стал популярным благодаря социальной сети Instagram. В его аккаунте более семи миллионов подписчиков. Сейчас парень начал строить музыкальную карьеру. Его хиты "Кислород", "Танцуй как пчела", "Буду пьяным" уже во всех топ-чартах на электронных музыкальных платформах.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Я очень люблю музыку
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Ищу человека!...
Сбила собаку
Свидетели Иеговы
Почему муж отдаёт все деньги жене?