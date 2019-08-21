Толкалина высказалась после слухов о романе с известным артистом

Продолжительное время молва приписывает звезде роман с известным рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым. Якобы Любовь Толкалину видели на всех концертах музыканта. Более того, на фестивале "Нашествие" актриса и рокер мило ворковали, сидя в авто.
В эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" Толкалина призвала не верить сплетням о ней. Любовь подчеркнула, что обыватели не различают вымысел и реальность.
"Мне порой кажется, что люди просто не понимают юмора. Некоторые вообще не знают, что такое актерская профессия. Актеры порой выходят со съемок и начинают дурачиться еще сильнее, чем на сцене. Актеры – это все-таки несколько другие люди. Наш народ почему-то порой верит во всякие небылицы, о которых пишут в СМИ", – сказала знаменитость.
По словам Любови Толкалиной, она редко дает интервью, поэтому все новости о ней основаны на ее публикациях в Instagram. Артистка отметила, что открыла для себя эту соцсеть благодаря коллеге по цеху и подруге Екатерине Климовой. Любовь Толкалина призналась, что новая площадка пришлась ей по вкусу, так как она "про красоту".
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