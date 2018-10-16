Кончаловский наконец-то предъявил публике веселую дочь

У актера, режиссера и продюсера Егора Кончаловского двое детей от разных жен – 17-летняя Мария и полуторагодовалый Тимур. На своей странице в социальной сети Instagram он нечасто показывает наследников. Поэтому поклонники были рады, увидев фотографию дочери.



"Когда Машка была как Тимур... доброго дня всем!" – так Егор подписал этот очаровательный и трогательный снимок. Он редко публикует фотографии наследницы, но наконец-то исправился и предъявил дочку от отношений с актрисой Любовью Толкалиной всем заинтересованным.

Сегодня она уже взрослая – учится в выпускном классе Красносельского лицея, планирует продолжать обучение искусству или истории, для чего хочет поступить на искусствоведческий факультет МГУ или в Академию художеств имени Репина в Петербурге.

В своих интервью Кончаловский не раз хвалил художественный талант девушки. Да и мать Марии Любовь Толкалина считает, что дар девочки и ее чувство прекрасного надо развивать. "У нее художественный дар – это великие родственники Суриков и Кончаловский через нее нам машут из глубины веков, – заявила актриса в одном из интервью. – Я привлекаю Машу к своей работе – помимо лекций, спектаклей, мастер-классов, у нас в театре "Собор" есть клуб для подростков "18. Минус. Осмысление". Затевая его, я думала исключительно о Маше. Мне хотелось, чтобы дети собирались вместе и учились разговаривать на те темы, которые им интересны".

Поклонники снимок улыбающейся Маши оценили. "Куколка", "Эта нежность и трогательность у Машеньки до сих пор сохранились! А теперь мы знаем, как Тимурчик выглядит", "Какая сладкая девчонка! До сих пор такой же и осталась! Милый ребенок она у вас", "Хорошенькая, а сейчас просто красавица, выбрала все лучшее от родителей", – умиляются многочисленные подписчики страницы Егора.