Поступок сына Фриске возмутил Шепелева

Дмитрий Шепелев перестал скрывать подробности личной жизни и теперь подробно рассказывает общественности о своих родительских буднях. Так, популярный телеведущий рассказал о действиях своего сына Платона, рожденного Жанной Фриске, которые его буквально возмутили.

Жанна Фриске подарила Дмитрию Шепелеву сына Платона в апреле 2013 года. Вскоре радость была смыта страшным известием: популярной певице поставили страшный диагноз – рак мозга. С неоперабельной опухолью артистка боролась на протяжении многих месяцев, и все же летом 2015 года болезнь одержала над ней верх. Практически сразу после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев забрал их сына и увез за границу, с тех пор родственники певицы крайне редко видели мальчика. Это даже стало причиной многолетнего конфликта между шоуменом и родителями Жанны Фриске.

Долгое время телеведущий ничего не рассказывал о своей частной жизни, но недавно прервал молчание и довольно часто делится с общественностью секретами воспитания наследника и прочими житейскими историями. "Я вижу как играет сын, ему уже 6,5 лет. Вижу, как к нему подходит малыш лет трех, хочет присоединиться к игре, но его не принимают. Наверное, потому что мал. Небольшая сутолока и вот я вижу как сын, устав уворачиваться от навязчивого мальчика, замахивается на него рукой. Не для того чтобы ударить, а чтобы испугать, замахивается прямо перед лицом трехлетки. – Платон! – я прошу его немедленно подойти ко мне", – начал свой рассказ Дмитрий Шепелев в Instagram.

Телеведущий не ожидал от сына такого поведения. "Я возмущен его поступком. И стараясь сохранять спокойствие, начинаю объяснять, что так поступать нельзя. Признаюсь, я совершенно не ожидал, что сын способен так поступить и чувствую, что теряю терпение, вижу, что мои слова не доходят", – признался шоумен. В какой-то момент он решает тоже замахнуться, но не с целью ударить, а заставить Платона почувствовать, как это неприятно и неправильно.

Но не делает этого. Дмитрий Шепелев вспомнил, что точно так когда-то поступал с ним собственный дед, вспомнил свои эмоции. Телеведущий сделал вывод, что наше воспитание, поступки, манеры складываются годами, поколениями. Но в наших силах это изменить. "Я хочу пожелать нам – родителям – мудрости. Того, что называют словом осознанность, чтобы взять из прошлого только верное и оградить наших детей от того, что обижало нас, когда мы сами были детьми", – пожелал подписчикам шоумен.

Комментаторы, заинтересованные рассказом, поинтересовались, чем же закончилась ситуация. Дмитрий Шепелев ответил: "Напомнил ему о том, что не так давно ему тоже было 3 и он тоже хотел играть со взрослыми. Попросил принести мальчику извинения".