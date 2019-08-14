Напуганный Шепелевым сын Фриске стал отказываться от еды

Дмитрий Шепелев продолжает делиться подробностями воспитания сына, которого незадолго до смерти ему подарила певица Жанна Фриске. Телеведущий признал свою оплошность.

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Дмитрий Шепелев сообщил подписчикам в Instagram, что случайно напугал сына. "У нас всегда были строгие правила насчет сладкого – одна порция в день. На каникулах счастье – можно две", – начал рассказ шоумен.

А недавно шестилетний Платон поинтересовался у отца, вредно ли сладкое и если да, то почему. Телеведущий еще не знал, что тот за компанию съел "море шоколада".

"Ну я как взрослому, не чуя беды, взял да и рассказал все, что знал, в подробностях. Было там и про сахар – белый яд (боже, откуда у меня это?), и про болезнь диабет, и даже про зависимость от сладкого", – признался Дмитрий.

В итоге шоумен напугал отпрыска. "И теперь знаете что? Он от сладкого начал отказываться, а я как дурак заставляю его съесть мороженое", – констатировал Шепелев.

Ситуация сложилась неоднозначная. "С одной стороны, конечно, это хорошо – не будет объедаться. А с другой – плохо. Пугать ребенка я совсем не хотел", – рассудил ведущий.

Впрочем, он убежден, что выход из положения найдется."Расскажите лучше о ваших страхах из детства", – обратился к многочисленным подписчикам Дмитрий Шепелев.

Ранее шоумен рассказал о другой проблеме. Ему не понравилось, что Платон замахнулся на трехлетнего малыша. Шепелев пришел к выводу, что воспитание складывается из опыта поколений.