"Взбалмошный характер": Костюшкин высказался об уходе от жены
Бывший участник коллектива "Чай вдвоем" вместе с женой побывал на программе "Честное слово с Юрием Николаевым". В эфире певец рассказал, что прошлой зимой между ним и Юлией произошла серьезная ссора. Артист собрал вещи и уехал в Таиланд вместе с друзьями.
После возвращения домой между супругами состоялся серьезный разговор. "Зимой мы обсуждали условия развода. Ходили такие разговоры между нами, что все может закончиться в этом году", – поделился Стас Костюшкин. Однако паре все же удалось преодолеть кризис.
Артист добавил, что его избранница обладает "взбалмошным характером". Мелкие ссоры часто могут вылиться в громкий скандал. "Могу уйти из дома со словами: "Вы все меня достали". Но в восемь утра понимаю, что не могу без нее жить", – цитирует звезду StarHit.
Напомним, будущие супруги познакомились в начале 2000-х годов. Юлия Клокова была танцовщицей группы "Чай Вдвоем". В 2006 году влюбленные оформили отношения. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей: Богдана и Мирона.
Звезда получила проблемы со здоровьем из-за диеты
Артиста просто размазали
Модель поделилась сокровенными мыслями
Парень признался в содеянном
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Бывший муж теперь мой начальник
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
А нам астролог сказала всю правду!
Макдональдс
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Страпон
Как назвать собаку?
Жена алкоголичка
Обязательно ли играть свадьбу?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Хочу забеременеть в тайне от него
Больно заниматься сексом
Самолёт не доверяю,только поезд.
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Гелендваген
Как?
Очень навязчивый
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Должна платить за его долги