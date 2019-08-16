"Ты ничего не можешь!": Рапунцель бросила Яббарова ради нового ухажера

Алена Рапунцель, судя по всему, закрутила новый роман. Звезда шоу "Дом-2" бросила отца своего первенца – Илью Яббарова.

Сегодня, 15 августа, пару Ильи и Алены обсуждали в эфире ток-шоу "Бородина против Бузовой". Жителям реалити-шоу "Дом-2" не удалось наладить отношения даже ради общего сына – Богдана.

Рапунцель уверена, что Яббаров к ней ничего не испытывает, а только изображает чувства ради того, чтобы задержаться за шоу. Меж тем сам Илья называет маму своего ребенка "проектной" и считает, что девушка уже давно встречается с мужчиной за периметром.

Высказав взаимные претензии, участники шоу "Дом-2" заявили, что разрывают отношения. Алена и Илья готовы встречаться в рамках телепроекта. Решение жителей телестройки возмутило ведущего Андрея Черкасова.

"Ты ее никогда не любил и не полюбишь, Илья. Если говорить откровенно, то ты просто использовал ее, чтобы вернуться на проект в очередной раз. Ты остаешься и готов ждать приход к себе! Она второй раз должна пережить это ужасное чувство и смотреть, как ты с другой девушкой?! Илья просто заставлял себя быть с ней, чтобы мы его взяли обратно. Я искренне считаю, что без проекта ты ничего не можешь!" – вспылил шоумен.

Отметим, на днях звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель опубликовала в личном Instagram странную запись. Девушка намекнула на большие перемены в личной жизни. Судя по всему, она завела нового ухажера.

"Все очень изменилось, скоро поймете, о чем я говорю. Перемены всегда к лучшему. Главное, чтобы рядом был человек, который тебя уважает, ценит и любит такую, какая ты есть. Будут жаркие эфиры. Мое плохое поведение и неправильные поступки кардинально поменяли мой мир и мышление. Без этого я бы не поменялась. И не появился бы он…" — заинтриговала Рапунцель поклонников шоу "Дом-2".