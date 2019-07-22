Рапунцель из шоу "Дом-2" вопит после помолвки с Яббаровым

Илья Яббаров и Алена Рапунцель повздорили прямо на лобном месте телестройки. Звезды шоу "Дом-2" не могут и часа продержаться без скандала.

В Сети появился анонс следующего выпуска реалити. В кадре Алена и Илья ссорятся на глазах у всех жителей проекта. Из-за обилия брани, которая льется из уст звезд шоу "Дом-2", сложно понять причину разлада.

Между тем, обыватели уверены, что Яббаров и Рапунцель истерят и вопят понарошку, на камеру. Якобы реальных чувств между ними давно нет, а может и не было никогда.

"Все играют 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А Савкина переигрывает", "Клоуны", "Простите, что из себя показывает? Он тоже не подарок, но она это вообще, спектакль Погорелого театра😂", "Че то переигрывает она сильно", "Отрабатывает гонорар 😂", "Сколько можно смотреть яббарова? пусть идет работает", – рассуждают поклонники шоу "Дом-2".

Отметим, что не так давно Илья Яббаров сделал второе предложение Алене Рапунцель. Участник шоу "Дом-2" наконец решил жениться на матери своего ребенка.

"Ален, я так непорядочно себя вел весь год. Как я мог такое счастье в свое время упустить? Я тебя люблю, ты мне нужна. Я даже маму твою полюбил. Я очень хочу, чтобы ты стала моей женой!" – обратился к Алена Илья.

Рапунцель расплылась в улыбке и ответила согласием. "Я тебя ждала! Очень-очень тебя люблю!" – бросилась в объятия к избраннику звезда телестройки.

Добавим, что в июне прошлого года Илья уже предлагал Алене стать его женой. Тогда участница скандального проекта была на третьем месяце беременности. Тогда участники шоу "Дом-2" так и не поженились, Яббаров увлекся другой девушкой.