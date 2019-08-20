"Ребенок страшненький": народ заклевал внука Юдашкина

"Дни.ру" в своем Instagram-аккаунте провели опрос пользователей соцсети, разместив снимок знаменитого модельера и его внука. Оказалось, множество комментаторов уверены, что Валентин Юдашкин и маленький Аркадий – просто одно лицо.

Россияне считают, что прославленный дедушка и внук очень похожи. Однако нашлось немало хейтеров, жестко раскритиковавших внешность малыша.

"Такое ощущение, что какой-то ген карликовости присутствует", "Лягушка, жаба, ква-ква", "Жуть", "Что есть, то есть, ребенок страшненький. Бывает такое. И почему, если это дети, то нельзя сказать вслух, что они страшненькие? А как вырастет, то можно так говорить?", "Неприятная внешность", – заклевал народ внука модельера.

Вместе с тем, поклонники таланта дизайнера вступились за Аркадия. Ряд пользователей соцсети укорили злопыхателей за резкие высказывания, напомнив о том, что есть бумеранг судьбы. "Читаю комментарии и диву даюсь, сколько злобы пишут о ребенке. Люди, что происходит с вашим сознанием?..", "Господи, что Вы пишете? Как ребенок может быть некрасивым? Странные, морально больные женщины", "Какой хорошенький, сладенький и очень особенно глазами похож на дедушку, пусть растет таким же талантливым как дедушка, здоровья вам всем", - высказались фолловеры о внуке Валентина Юдашкина.

Напомним, 28-летняя дочь Валентина Юдашкина Галина второй раз стала мамой в конце марта 2018 года. Наследница модного дома родила мальчика, которого назвали Аркадием. С тех пор личный блог единственной дочери модельера регулярно пополняется милыми и трогательными семейными фотографиями.