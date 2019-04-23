"На паузе": рыжий из "Иванушек" подтвердил слухи о разладе в семье
Сообщения о том, что у жены рыжего из "Иванушек" Марины роман с баскетболистом Андреем Зубковым, появились еще на прошлой неделе. Однако Андрей Григорьев-Аполлонов называл эту информацию слухами, говорил, что о его семье постоянно судачат. Но в итоге певцу пришлось признать очевидное.
"Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно , разобраться каждый в себе и своем внутреннем я", – написал Андрей в своем Instagram.
Тем не менее, рыжий из "Иванушек" продолжает утверждать, что не намерен разводиться с Мариной. Григорьев-Аполлонов подчеркивает: самое главное – сохранить дружеские отношения, сообща воспитывать детей – 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема.
"Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет! И не волнуйтесь плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья – моя жизнь!", – обратился к подписчикам Андрей.
Тем временем супруга рыжего из "Иванушек" Марина с детьми, по некоторым данным, уже переехала в дом к Андрею Зубкову. Сообщается, что баскетболист быстро нашел общий язык с мальчишками, пишет "7Дней".
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