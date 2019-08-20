Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 августа 2019 года

"И чего мужу не хватало?": Лазарев не сдержался при виде сексуальной Лорак
В прессе регулярно появляются слухи о возможном романе Сергея Лазарева и Ани Лорак. Недавно звезды подкинули новую пищу для обсуждения.
Под последним постом певицы в Instagram Сергей Лазарев оставил короткую подпись: "Diva❤️". Ани Лорак отправила ему такое же сердечко. Поклонники сразу засыпали знаменитостей вопросами о романе.
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