Пикантные подробности из личной жизни звезд, громкие свадьбы и разводы, разборки и потасовки в прямом эфире – знаменитости не дают нам заскучать. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 августа 2019 года, читайте в специальной подборке "Дни.ру".

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