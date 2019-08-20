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Шоу-бизнес

"И чего мужу не хватало?": Лазарев не сдержался при виде сексуальной Лорак

Ани Лорак и Сергей Лазарев. Фото: instagram.com/anilorak
То и дело в Сети муссируются слухи о тайной любовной связи Сергея Лазарева и Ани Лорак. Якобы от артистов искры летят. Вот и на сей раз певец подкинул пищу для разговоров.
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В конце января Ани Лорак оформила развод с турком Муратом Налчаджиоглу после десяти лет брака. Говорят, поводом для расставания стали измены мужа. Сейчас артистка совершенно свободна и наслаждается новым положением. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнительница то и дело выставляет фотографии и видео, на которых демонстрирует подтянутую фигуру в эффектных сценических нарядах.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Дело в том, что вокалистка находится в продолжительном гастрольном туре. Говорят, Ани даже развод оформляла без отрыва от исполнения песен. Вот и теперь певица выложила видео, сделанное с концерта в Светлогорске. В ролике популярная исполнительница раскланивается после выступления и посылает зрительному залу воздушные поцелуи. При этом артистка облачена в сексуальное золотое платье с внушительным разрезом до бедра.

Подписчики не сдержали восторгов. Фанаты рассыпались в комплиментах. Не остался в стороне и коллега Ани Лорак Сергей Лазарев. "Diva❤️", – написал преисполненный эмоций артист. Ани Лорак ему ответила таким же сердечком. А другие пользователи Сети, увидев переписку двух знаменитостей, немедленно принялись интересоваться, что на самом деле, кроме сцены, объединяет Сергея и Ани. А также спросили, когда увидят их новую общую фотографию.

Разумеется, не обошлось и прочих рассуждений о личной жизни Ани Лорак. "И чего мужу не хватало? Красивая, голосистая, известная, денег в дом приносит", "Правильно, что рассталась с турком. зачем ей альфонс?", "А новый думаете не альфонс??? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказались некоторые фанаты.

По всей видимости, последний комментарий относится к новому возлюбленному Ани Лорак – 26-летнему саунд-продюсеру компании Black Star Inc. Егору Глебу. Когда стало известно об их романе, выступила некая певица Татьяна Решетняк. Она сообщила, что была замужем за Егором и растит их общего ребенка. По словам артистки, экс-супруг часто ей изменял, а после развода редко видится с сыном.

Автор: 20 августа 2019, 10:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Родство с Киркоровым и измена мужа: чего достигла Ани Лорак к 40 годам

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Что этому Мурату не хватало ? Да жены в доме , и хозяйки.
Деньгами она его снабдила ,бизнес для него построила , всё
досвидос,теперь найдёт другую.
1

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